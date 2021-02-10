Веллингтон, , 05:00 — REGNUM Правительство Новой Зеландии одобрило использование препарата от американской компании Pfizer для вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил ответственный за борьбу с COVID-19 министр Крис Хипкинс в ходе пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

По его словам, первыми вакцинации подвергнутся работники пограничных и таможенных служб, а также члены их семей. Также на первом этапе провакцинируют персонал карантинных учреждений в Новой Зеландии, силовиков, а также работников аэропортов.

Хипксинс добавил, что Новая Зеландия уже договорилась с Pfizer о поставках 750 тыс. доз препарата. Он утверждает, что медицинские регуляторы считают вакцину эффективной и безопасной для жителей страны.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 59 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1968 носителей SARS-CoV-2.