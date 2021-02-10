Пекин, , 04:50 — REGNUM Китай планирует значительно улучшить систему онлайн-образования к 2025 году, говорится в документе, выпущенном Министерством образования КНР и четырьмя прочими правительственными структурами, сообщает агентство Синьхуа.

К 2025 году Китай должен создать взаимосвязанную систему образовательных онлайн-платформ и всесторонний набор ресурсов по курсам онлайн-обучения, которые затронут все предметы и все версии учебников, говорится в документе.

Вдобавок ко всему Китай к этому моменту осуществит внедрение полного набора политик поддержки работы и развития онлайн-образования.

Власти также подчеркнули необходимость создания платформ онлайн-образования на национальном и школьном уровнях с тем, чтобы обеспечить доступность ресурсов онлайн-образования для всех учащихся.