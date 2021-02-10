Лос-Анджелес, США, , 04:50 — REGNUM Студия Blue Sky Studios, принадлежащая американской корпорации The Walt Disney Company, будет закрыта в связи с «тяжёлой экономической ситуацией», сообщило 9 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Взяв во внимание текущую экономическую ситуацию, после долгих размышлений и оценок мы приняли тяжелое решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios», — говорится в нём.

Эта студия стала известна благодаря мультфильмам «Ледниковый период» (2002), «Рио» (2011), «Фердинанд» (2017).

Blue Sky Studios основана в 1987 году и за всё время выпустила тринадцать анимационных и художественных фильмов. Численность работников студии перед объявлением о закрытии составляла более 400 человек. Предполагается, что их переведут в другие подразделения Disney к апрелю, когда студия прекратит работу окончательно.

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