Нью-Йорк, США, , 04:37 — REGNUM Быстрые мутации нового коронавируса потребуют ежегодной вакцинации населения, считают в американской компании Johnson & Johnson, разработавшей один из препаратов. Об этом 9 февраля сообщает телеканал CNBC.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

По словам главы Johnson & Johnson Алекса Горски, изменения коронавируса потребуют также пристального внимания со стороны фармацевтических компаний — им предстоит улучшать препараты, повышая их эффективность.

«В течение следующих нескольких лет мы будем делать прививку от коронавируса так же, как делаем прививки от гриппа», — сказал он.

Напомним, в начале февраля Johnson & Johnson направила в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на одобрение применения её вакцины от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Запрос Johnson & Johnson на одобрение вакцины от COVID-19 изучат 26 февраля