Пекин, , 04:30 — REGNUM Китай продолжит ускоренными темпами развивать традиционную китайскую медицину (ТКМ), улучшая образование и наращивая финансовую поддержку и интеграцию ТКМ и западной медицины, сообщает 9 февраля агентство Синьхуа.

Согласно циркуляру, выпущенном Генеральной канцелярией Госсовета КНР, медицинские работники и связанные с медициной департаменты должны получить опыт работы с традиционной китайской медициной, а также продвигать всестороннее и скоординированное развитие традиционной и западной медицины в Китае.

Циркуляр также предлагает несколько конкретных проектов, направленных на ускорение развития ТКМ, с упором на такие аспекты, как повышение квалификации рабочих, создание исследовательских платформ и улучшение сырья для медицины.