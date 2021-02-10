Пекин, , 04:12 — REGNUM Общее количество домов престарелых в Китае на конец 2020 года выросло на 10,4% в годовом исчислении, заявили на конференции по заботе за пожилыми, прошедшей в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Учреждения заботы за пожилыми в стране могут предоставить суммарно 8,2 млн коек для людей, находящихся в нужде, что на 7,3% больше в годовом исчислении. В 2020 году Китай усилил меры защиты пожилых, в результате чего стремительно развивались услуги по уходу за пожилыми людьми на дому и общинах.

В соответствии с рабочими задачами на 2021 год конференция потребовала согласованных усилий в пяти областях, включая составление плана ухода за пожилыми людьми на 14-ю Пятилетку (2021−2025), развитие базовой системы ухода за пожилыми людьми, а также содействие развитию услуг по уходу за пожилыми людьми в сельских районах.

На конец 2019 года численность пожилого населения Китая возрастом старше 60 лет достигло 254 млн человек или 18,1% от общей численности населения страны.