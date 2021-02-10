Магадан, Магаданская область, , 04:44 — REGNUM В Магаданской области в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» планируется преобразовать четыре библиотеки в модельные нового поколения. На переоснащение каждой предусмотрено из федерального бюджета от пяти до десяти млн рублей — средства библиотеки выиграли в рамках всероссийского конкурса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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К октябрю современные библиотеки создадут на базе центральной библиотеки посёлка Ягодное, детских библиотек посёлков Ола и Усть-Омчуг, а также Детско-юношеского центра чтения в Магадане.

Благодаря нацпроекту «Культура» библиотеки ремонтируют помещения, создают комфортные внутренние пространства с красивым дизайном, приобретают современное оборудование; сотрудники проходят повышение квалификации.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сказал, что обновление библиотечной системы должно проходить в каждом городском округе. В регионе работают 48 библиотек.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Галиче Костромской области открыли первую модельную библиотеку.