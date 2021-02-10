Сеул, , 04:08 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 444 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 414 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за рубежа. Центр отмечает, что впервые за последние шесть дней в Южной Корее выявляют почти 450 инфицированных в сутки. Местные власти выражают обеспокоенность возможным возникновением новых очагов распространения инфекции в период Нового года по Лунному календарю.

Всего с начала пандемии в Республике Корея подтвердили 81 930 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 9 февраля в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее выросло до 1486.