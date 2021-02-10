Пекин, , 04:07 — REGNUM Крупнейший в мире проект отведения воды «С юга на север» в Китае передал более 40 млрд кубометров воды по среднему и восточному рукавам с момента введения в эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа.

Проект внес существенный вклад в обеспечение чистой питьевой водой сотен миллионов человек, а также в общественное развитие и защиту экологии в ряде регионов страны, сообщили в Министерстве водных ресурсов КНР.

Средний рукав является самым важным из трех, поскольку именно через него ведется снабжение водой Пекина. Он берет начало на водохранилище Даньцзякоу в центральной провинции Хубэй и проходит через провинции Хэнань и Хэбэй, прежде чем достичь Пекина и Тяньцзиня. Он начал работу 12 декабря 2014 года.

Восточный рукав заработал в ноябре 2013 года. Он передает воду из восточной китайской провинции Цзянсу для доставки воды до Тяньцзиня и Шаньдуна. Западный рукав еще находится на стадии планирования и его только предстоит построить.