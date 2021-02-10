Тегеран, , 09:23 — REGNUM 9 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 89 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число погибших достигло 58 625. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что с учётом 89 новых жертв их общее число по стране возросло до 58 625. «За последние 24 часа было обнаружено около 7640 новых случаев заражения COVID-19, при этом 796 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари сообщила, что 1 266 518 из общего числа 1 481 396 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3762 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она заключила, что на данный момент в Иране было проведено 9 779 202 обследования на выявление вируса.

С момента вспышки пандемии COVID-19 заразились около 107 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 300 000 человек погибли.