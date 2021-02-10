Магадан, Магаданская область, , 03:33 — REGNUM Во всех школах Магадана завершается обновление технологического оборудования пищеблоков — в столовых устанавливают новые линии раздачи, мармиты, холодильники, кухонными комбайны, плиты и жарочные шкафы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В некоторых столовых заменили 70% оборудования, в других — 90% кухонного арсенала. На эти цели направили более 38 млн рублей.

Новое оборудование для школьных столовых закупили в конце 2020 года. В настоящее время все поставки в Магадан выполнены. Большую часть оборудования установили и ввели в эксплуатацию. Монтаж габаритных и сложных в подключении аппаратов выполнят на каникулах. Всё оборудование отечественного производства, соответствует нормам безопасности и разрешено к использованию в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, работа по контролю за качеством школьного питания ведется не эффективно в Башкирии. По словам главы республики Радия Хабирова, у него возникает ощущение, что чем больше чиновники работают в этом направлении, тем больше фиксируется жалоб.