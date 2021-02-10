Тегеран, , 08:16 — REGNUM По приказу президента Ирана Хасана Рухани в стране началась всеобщая вакцинация против коронавирусной инфекции (COVID-19) с помощью вакцины российского производства Sputnik V. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 февраля.

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Сын министра здравоохранения страны Саида Намаки был первым иранцем, получившим вакцину. «Наиболее приоритетными группами людей для вакцинации являются врачи и медсестры, работающие в отделениях интенсивной терапии больниц», — сказал Намаки.

Он отметил, что Иран выбрал и импортировал одну из наименее вредных и менее опасных вакцин после оценки наиболее надежных доступных образцов.

«Власти Ирана с момента начала вспышки настаивали на импорте вакцины только в случае предварительного проведения трёх испытаний на людях, при этом усилия некоторых стран региона в этом направлении не увенчались успехом», — подчеркнул министр.

«Иран также закупил около 16,8 миллионов вакцин от COVID-19 у компании COVAX для вакцинации 8,4 миллиона человек», — сказал он, отметив, что страна пока нуждается в импорте зарубежных вакцин.

Напомним, что Иран принял поставку первой партии вакцин «Спутник-V» из России 4 февраля.