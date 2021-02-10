Бразилиа, , 03:06 — REGNUM Значения в 9 599 565 достигло общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии. Об этом 9 февраля сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте.

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За сутки этот показатель увеличился на 51 486 факта инфицирования. Также за этот промежуток времени в Бразилии от осложнений при заболевании COVID-19 скончались 1350 пациентов. С начала пандемии по указанной причине в стране умерли 233 520 человек.

Вместе с тем 8 523 462 носителя SARS-CoV-2 смогли выздороветь.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля президент Бразилии Жаир Болсонару в очередной раз подверг критике введение ограничительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в бразильском штате Сан-Паулу.

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