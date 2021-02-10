Владивосток, , 03:02 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину будет доложено о госструктурах, которые затянули сроки и не исполнили указ о переезде из Хабаровска во Владивосток в связи с переносом дальневосточной столицы. Об этом находясь в рабочей поездке в Приморье рассказал полномочный представитель президента Юрий Трутнев.

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Ещё не все органы власти, имеющие дальневосточные подразделения, сменили прописку с хабаровской на владивостокскую. Те, кто до сих пор не переехал обозначили полпреду точные сроки. В свою очередь Трутнев подчеркнул, что если переезд не осуществится в эти сроки, он доложит Путину о невыполнении его указа.

«Двоечники», называть которых поименно пока не буду, должны понимать: указы президента должны исполняться. Так что выбор невелик: они или переезжают, или я обязан доложить главе государства, кто не хочет выполнять его указания», — цитирует Трутнева ИА «Восток-Медиа».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент РФВладимир Путинподписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. В связи с этим Юрий Трутнев поставил задачу в течение года переехать во Владивосток.