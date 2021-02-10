Тегеран, , 02:54 — REGNUM В тройку самых эффективных вакцин от COVID-19 в мире входит российский препарат «Спутник V». Об этом заявил официальный представитель штаба по борьбе с коронавирусом в Иране Алиреза Раиси 9 февраля в эфире телеканала IRINN.

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Он отметил, что эта вакцина является очень надежной и имеет хорошую репутацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Иране началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции с применением «Спутника V». Заместитель главы минздрава республики Мохаммад Реза Шанесаз заявил, что иранские предприятия готовы начать выпуск указанной вакцины и могли бы отправлять ее на экспорт в страны Персидского залива.

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