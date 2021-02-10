Владивосток, , 02:52 — REGNUM Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке во Владивостоке, рассказал, что полпредство и госструктуры уже переезжают в новую столицу ДФО.

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Во Владивосток из Хабаровска должны переехать полномочное представительство при президенте, федеральные структуры и органы исполнительной власти, которые имеют дальневосточные подразделения. Некоторые из них уже переехали во Владивосток.

«Та часть, которая не переехала, должна или назвать сроки переезда, или быть готовой к последствиям», — цитирует Трутнева ИА Восток-Медиа.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. В связи с этим Юрий Трутнев поставил задачу в течение года переехать во Владивосток. После этого, из-за подготовки к Восточному экономическому форуму и визитов иностранных гостей, этот переезд был перенесен.