Каракас, , 01:26 — REGNUM Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступит в Венесуэлу на следующей неделе (до 21 февраля). Об этом 9 февраля сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе выступления в эфире государственного телевидения.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По его словам, в составе груза должно быть 100 тысяч доз препарата. Глава государства отметил, что после доставки «Спутника V» в стране начнется массовая вакцинация населения. Первыми будут привиты медработники.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Николас Мадуро заявил, что «Спутник V» является самой безопасной вакциной в мире.

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