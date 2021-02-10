Париж, , 01:06 — REGNUM Действие режима чрезвычайного положения (ЧП) в системе здравоохранении Франции продлено до 1 июня из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом 9 февраля сообщается на сайте Национального собрания республики (нижней палаты французского парламента), которое приняло соответствующий законопроект.

Версаль Марина Захарова © ИА REGNUM

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Указанный режим должен был завершиться 16 февраля. Продление его действия наделают органы исполнительной власти Франции правом продолжать вводить меры по сдерживанию коронавирусной инфекции без согласования с парламентом. При этом указанное решение не отражается на исполнении уже объявленных карантинных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что власти, исходя из сложившейся в стране ситуации, не планируют вводить общенациональный карантин.

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