Бейрут, , 00:40 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки скончались 60 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на ливанской территории выросло до 3737 человек. Также за 9 февраля в стране выявили 2886 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Ливане подтвердили 324 866 случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечается, что уже смогли выздороветь 211 879 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля власти Ливана решили продлить карантин еще на две недели из-за высокой смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Сутками ранее в республике выявили рекордное число умерших пациентов с COVID-19 за один день — 98 человек.

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