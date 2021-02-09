Мадрид, , 23:58 — REGNUM В Испании за последние сутки выявлено 16,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 3,005 миллиона человек. Такие данные приводит 9 февраля министерство здравоохранения страны.

Тест на коронавирус. Клиническая больница Барселоны Hospital CLÍNIC

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 766 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев превысило 63 тысячи.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Испания на сегодняшний день занимает третье место среди государств Европейского союза по распространению инфекции и четвёртое место — по смертности от заболевания.