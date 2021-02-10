Приштина, , 01:29 — REGNUM Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон потребовала на своей странице в социальной сети Twitter, чтобы министерство экономики и окружающей среды Косово немедленно предприняло меры по вывозу в Албанию льва Джона. Живое было незаконно выставлено в клетке в косовском ресторане и успело отощать до костей и замерзнуть .

Днем ранее суд первой инстанции косовского города Джилан постановил, что соответствующие институты должны вывезти льва из ресторана и найти ему подходящее место пребывания вне Косово.

И.о. министра экономики и окружающей среды Косово Мухаррем Нитай заявил в ответ, что он приветствует заинтересованность евродепутата в судьбе животного. Политик подчеркнул, что все необходимые меры для отправки животного принято, однако, поскольку Республика Косово не является участницей конвенции CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), в настоящее время ведется подготовка по передаче льва Албании.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай взял под государственную защиту еще 517 видов животных