Екатеринбург, , 23:43 — REGNUM Варварски снесённый властями Екатеринбурга народный памятник — Краснознамённую группу с Орденом Ленина — могут не вернуть на историческое место. Такую возможность допустил новый глава города Алексей Орлов на заседании городской думы.

Краснознамённая группа. Екатеринбург Eot.su

Ранее бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал вернуть горожанам композицию, подаренную за вклад в разгром фашистов в Великой Отечественной войне. Однако новый градоначальник оказался не столь категоричен.

«Давайте еще раз посмотрим, на том месте она должна стоять или нет. Тема резонансная для нашего города. Давайте предложим новый формат и решим судьбу Краснознаменной группы вместе», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за возвращение памятника выступали как простые горожане, так и почётные граждане Екатеринбурга. Часть из них уже нет в живых, умер и автор Краснознамённой группы Ролен Шеин.

Читайте ранее в этом сюжете: Активисты о судьбе Краснознамённой группы: вернуть тяжелее, чем снести