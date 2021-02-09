Копенгаген, , 23:19 — REGNUM Ученые из Копенгагенского университета (Дания) представили систему искусственного интеллекта, которая способна оценить уровень риска смерти и тяжелого протекания COVID-19 у того или иного пациента. Об этом передает Dziennik.

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«Мы разработали эту программу из-за опасения, что больницы не справятся с наплывом пациентов с тяжелой формой COVID-19. Поэтому было решено постараться разработать систему, которая для каждого заразившегося будет заранее определять вероятность тяжелой формы болезни и даже смерти. Это облегчит врачам планирование по госпитализации», — прокомментировал открытие профессор университета Мадс Нильсен, который участвовал в его разработке.

Программа у каждого пациента определяет ряд факторов, повышающих риск смерти и тяжелой формы заболевания коронавирусной пневмонией. Это индекс массы тела (ИМТ), возраст, высокое артериальное давление, пол, неврологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких, астма, диабет, болезни сердца. На основании этих показателей у каждого пациента формируется индекс риска смерти или тяжелой формы протекания COVID-19.

«Компьютер никогда не сможет заменить врачебную экспертизу, но он поможет врачам и больницам одновременно учитывать всех зараженных и расставлять соответствующие приоритеты», — заключил Нильсен.