Скопье, , 23:12 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 9 февраля сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2863 человек в стране выявили 476 носителей коронавируса. Об этом свидетельствует и снижение уровня смертности. Еще 407 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 95 347 случаев заражения. 2955 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа девять— за последние сутки. 85 846 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 6 546 человек.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

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