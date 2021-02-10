Мехико, , 08:18 — REGNUM В Мексике зафиксирована новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, превосходящая по смертности все предыдущие, пишет 9 февраля Bloomberg.

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Обогнав Перу и Панаму, Мексика поставила рекорд по смертности в Латинской Америке.

По данным на 9 февраля, суммарное количество заражений коронавирусом на 1 млн человек в Мексике составляет около 15 295. А суммарное количество летальных исходов с начала пандемии превысило 1 936 013 млн, что поставило Мексику на 15-е место среди всех стран мира по распространению коронавируса и числу умерших от заболевания.

Такие города, как Нью-Йорк, имеющие высокие показатели смертности от коронавируса, не столкнулись со второй вспышкой COVID-19, потому что установили строгий карантин, сократили время работы общепита и стремительно приняли другие меры по борьбе с инфекцией. В свою очередь, власти Мексики действовали менее оперативно и не смогли замедлить ход распространения коронавирусной инфекции.