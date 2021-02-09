Женева, Швейцария, , 21:43 — REGNUM В мире за последние сутки выявлено 304 166 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 8021 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 9 февраля февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире уже у 106 125 682 человек была выявлена коронавирусная инфекция, по меньшей мере 2 320 497 человек скончались от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала 376 569 новых случаях заражения и 9664 умерших пациентах с коронавирусом