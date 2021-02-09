Рим, , 21:32 — REGNUM Новое правительство Италии может принять решение о продлении учебного года на месяц, до конца июня 2021 года, передают местные СМИ во вторник, 9 февраля, со ссылкой на данные своих источников о содержании консультаций кандидата в премьер-министры страны, экс-главы Центробанка ЕС Марио Драги с лидерами партий.

Продление учебного года должно помочь школьникам и студентам в более полной мере пройти программу. Ранее сообщалось, что около четверти учащихся в стране испытывают технические сложности с доступом к дистанционным занятиям, кроме того, у экспертов вызывает большие сомнения и эффективность учебы в «полудистанционном» учебном году.

Учебный 2020−2021 год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников (кроме младшеклассников) и студентов перевели на дистанционное обучение.