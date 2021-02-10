Богота, , 08:31 — REGNUM Колумбия предоставила временное убежище почти одному миллиону жителей Венесуэлы, что открывает перед беженцами новые возможности, в том числе возможность получать медицинскую помощь, учиться и работать. Об этом 9 февраля пишет Al Jazeera.

Венесуэльские мигранты получат статус беженцев сроком до десяти лет, сообщил президент Колумбии Иван Дуке. В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приветствовали это решение.

Венесуэльцы, прибывшие в Колумбию до 31 января, смогут оставаться в стране в течение десятилетия, согласно новым законам.

Дуке объяснил, что венесуэльцы покинули свою страну из-за «диктатуры и нищеты», и что «правительство Колумбии не может без сочувствия наблюдать за происходящим».

В ООН рассчитали, что примерно 5,4 миллиона граждан Венесуэлы покинули страну в преддверии нового экономического кризиса, а также опасаясь жестокости, политической нестабильности и отсутствия необходимых условий для жизни.

Более 1,7 миллиона венесуэльцев живут в городах Колумбии, и 966 тыс. из них не имеют официального статуса, согласно данным управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Колумбии.

Напомним, что объявленный в 2017 году гуманитарный кризис в Венесуэле так и не разрешился, и страна до сих пор переживает острый политический и экономический упадок.