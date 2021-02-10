Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Американский бизнесмен Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, 9 февраля набрал первый миллион подписчиков в своем Telegram аккаунте.

По данным на 9 февраля, на Трампа-младшего в Telegram подписаны 1 002 643 человека.

Сын 45-го президента США присоединился к Telegram после того, как Twitter заблокировал аккаунт его отца.

Трамп-младший отметил, что крупные американские технологические компании, владеющие наиболее популярными социальными сетями и мессенджерами, всё более ужесточают цензуру. Он объяснил, что хочет сохранить возможность связи с теми, кто уважает свободу слова, поэтому создал канал в мессенджере Telegram.

«Нам нужно место, которое уважает свободу слова, чтобы я мог быть на связи с вами, ребята», — объяснил Трамп-младший свой переход в Telegram.

Как ранее писал ИА REGNUM, после того, как аккаунт экс-президента США Трампа навсегда заблокировала администрация Twitter, Трамп-младший заявил, что свобода слова, контролирующаяся «могущественными леваками», «мертва».