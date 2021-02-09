Москва, , 20:45 — REGNUM Судебный процесс по делу экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента ПАО «Роснефть» Виктора Ишаева вновь прерывается. Об этом 9 февраля передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала Замоскворецкого районного суда Москвы.

Поводом стал тот факт, что у второго фигуранта дела — Геннадия Кондратова и его защиты периодически расходятся позиции по делу, что является недопустимым. Обвиняемый признал свою вину еще во время первого судебного заседания 8 декабря 2020 года.

Однако защитники в ходе прений сторон периодически высказывают иную позицию. Это приводит к необходимости вводить частые перерывы. Например, спустя короткий перерыв слово взял один из адвокатов Кондратова, который заявил, что его подзащитный стал жертвой оговора, после чего судья вновь была вынуждена объявить перерыв, чтобы и юрист и подсудимый пришли к единому мнению.

«Я отказываюсь от адвоката», — заявил Кондратов.

После этого суд объявил третий перерыв в течение 15 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, Ишаева обвиняют в растрате в период его пребывания на посту вице-президента ПАО «Роснефть». По версии следствия, с 2014 по 2019 год он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства этой госкомпании в Хабаровском крае. При этом директором отделения был Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря полностью признал свою вину в растрате. В то же время Ишаев признавать себя виновным отказался.

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