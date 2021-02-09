Пекин, , 20:20 — REGNUM В преддверие праздника Весны, отмечаемого в Китае 12 февраля, Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители КПК и КНР поздравили ветеранов и пожелали им счастливого празднования, крепкого здоровья и долголетия. Об этом 9 февраля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что такие поздравления являются традиционной формой взаимодействия лидеров страны с народом.

Со свей стороны ветеранская общественность дала высокую оценку достижениям страны под руководством КПК в непростом и необычном 2020 году. Ветераны призвали партии, армию и многонациональный народ КНР еще теснее сплотиться вокруг партийного ЦК в борьбе за построение модернизированного социалистического государства и новыми достижениями в социалистическом строительстве отметить исполняющийся в этом году столетний юбилей КПК.