Лима, , 08:33 — REGNUM Перу одобрила китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 и начала вакцинацию 9 февраля, пишет CNN.

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Перу принимала участие в клинических испытаниях вакцины Sinopharm с прошлого года и стала первой страной в Южной Америке, одобрившей китайскую вакцину.

В первую очередь утром 9 февраля вакцину получили доктора из больницы Lima’s Arzobispo Loayza Hospital.

Планируется, что президент Франсиско Сагасти получит дозу коронавирусной вакцины.

В страну уже 7 февраля поставили 300 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm, и ожидается, что еще 700 тыс. доз Перу получит 14 февраля. Вооруженные силы помогут в проведении вакцинации во всех городах.

Напомним, что 7 февраля правительство Перу подписало также контракт с производителями вакцины Pfizer на поставку 20 млн доз вакцины от коронавируса. Первые 250 тыс. доз должны прибыть в марте, и еще как минимум 300 тыс. — в апреле.

Согласно последним оценкам Университета Джонса Хопкинса, за весь период с начала пандемии на территории Перу выявлено уже 1 186 698 заболевших, подтверждено 42 308 летальных случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Перу занимает пятое место среди стран Латинской Америки, после Бразилии, Колумбии, Аргентины и Мексики, по распространению коронавируса и числу умерших от заболевания.