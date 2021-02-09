Киев, , 20:02 — REGNUM Правительство Украины смягчило карантин для массовых мероприятий, разрешив проводить научные, образовательные и профессиональные мероприятия при условии соблюдения дистанции.

Соответствующее постановление было принято еще 6 февраля, но обнародовано только сегодня, 9 февраля.

Согласно распоряжению, разрешается принимать посетителей в учреждениях культуры и проводить публичные мероприятия с наполненностью до 50% мест (размещение со свободным местом рядом, спереди и сзади) в зале или из расчета один человек на 5 кв. метров.

Ранее на Украине запрещалось проводить массовые культурные мероприятия — спортивные, социальные, рекламные и другие — если в них принимает участие более 20 человек и нет дистанции в 1,5 метра между участниками.

ИА REGNUM напоминает, что после локдауна, который был на Украине с 8 по 24 января, количество случаев заболеваемости коронавирусом в стране резко упало и составляет в среднем 3−4 тыс. новых случаев в сутки (для сравнения — в ноябре-начале декабря фиксировали 12−15 тыс. случаев каждый день).