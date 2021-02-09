9 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

«Информационные поводы», которые в последние дни продуцируют президент Зеленский и его команда в каком-то просто «турборежиме», выдвигают множество вопросов, которые страна в будущем будет еще выхаркивать с кровью и слезами: о свободе слова, о свободе бизнеса (в том числе и китайского), об инвестиционном климате, о внешнем управлении…

Марьян Сидорив, , 21:09 — REGNUM И даже о нарастании вирусной опасности уже даже не для здоровья украинской экономики (которого нет), а просто для жизни украинских граждан. Это в условиях, когда весь «продвинутый» мир уже начал сплошную вакцинацию своих граждан (начато уже в 73 странах), а Украина все еще стоит с протянутой рукой в ожидании вакцинной милости от правильных производителей.

Цель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И, как ребенок, радуется холодильникам для вакцины фирмы Pfizer, которые с барского плеча пообещала временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. Холодильники! Украине!!! Американские дипломаты с явной брезгливостью замечают, что «государственный сектор здравоохранения не имеет необходимых технических мощностей для хранения вакцины при таких низких температурах». Заявляют стране, где существовала не только целая сеть «Институтов холода», но и свой «Союз холодильщиков Украины». И которая теперь не может создать банальный «холодовый коридор».

Но, кроме вопросов, эти самые интервью с видеообращениями предлагают и более чем конкретные ответы. В том числе и ответ о профессиональном качестве той команды, которая эти предлагаемые «инфоповоды» клепает. Например — интервью программе Axios, выходящей на платформе HBO (23 января 2021 года). В котором президент суверенной страны Украина задает президенту Соединенных Штатов виртуальный вопрос: «Если без этих фраз, что мы все будем думать, мы будем общаться, для меня первый вопрос звучал бы так: «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?»

Такой вопрос просто не вправе задавать даже выпускник Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета. Хотя бы для того, чтобы не позорить свою «альма-матер», ведь заканчивал-то он его по специальности «правоведение». А значит, должен знать, что процедура присоединения к Североатлантическому альянсу отработана десятилетиями и восемью волнами его расширения.

Интервью Владимира Зеленского программе Axios, которая выходит на платформе HBO President.gov.ua

Кандидату-претенденту необходимо пройти семь этапов:

вступительные переговоры с командой НАТО; официальное письмо о намерениях вступления в альянс; протоколы о присоединении к Вашингтонскому договору; ратификация протоколов о присоединении к Вашингтонскому договору; генеральный секретарь НАТО приглашает государство присоединиться к Североатлантическому договору; приглашенные присоединяются к Североатлантическому договору в соответствии с их национальными процедурами; сдав свои документы о присоединении в Государственный департамент США, приглашенные официально становятся членами НАТО.

Это обязательная программа для любой страны… Украина с 2018 года является страной-аспирантом. Иными словами, государством, заявившим о своей заинтересованности в присоединении к альянсу (а это уровень второго этапа). И совсем не факт, что остальные члены НАТО горят желанием видеть Украину в своих рядах. Как, например, Венгрия, которая не церемонясь заявляет о своих планах препятствовать Киеву в его НАТО-интеграции. Или Нидерланды, чьи антиукраинские настроения в 2016 году были утихомирены только гарантиями Европейского Совета НЕ предоставлять Украине перспектив на вступление в ЕС, НЕ предоставлять коллективные гарантии безопасности или военную и финансовую помощь и право Евросоюза включать временное приостановление любых своих прав или обязательств.

Особенно если учесть требование к «аспирантам» об исповедовании принципов Вашингтонского договора 1949 года. Напомню: «основанного на принципах демократии, индивидуальной свободы и верховенства закона». Тех самых принципах, что не предполагают внесудебного (а значит — диктаторского) закрытия средств массовой информации и наложения удушающих санкций на индивидуальный бизнес.

Украинская пехота в ходе учений Rapid Trident на Яворовском военном полигоне. Март 2019 года NATO North Atlantic Treaty Organization

Любой человек имеет право на глупость (или «на ошибку», как провозгласили еще не так давно «Слуги народа»). Но не стоит вкладывать свои глупости в чужие рты, что в интервью посчитал возможным сделать президент Зеленский. «Господин президент, мы чувствуем Украину как стратегического партнера. Мы понимаем, что у Украины сегодня действительно мощная армия в Европе, которая защищает на востоке страны не только украинских граждан, но и европейских. Поэтому в течение моей каденции Украина должна быть в НАТО» — такие слова, может быть, и хотел бы услышать выпускник Криворожского экономического. Но выпускник-юрист «Кьюза» (Сиракузского университета: пусть и не Лига плюща, но все-таки Ассоциация американских университетов), при всем желании, вряд ли сможет такое сказать. Потому что это глупость, как и любое невежество. А выпускник Сиракуз все-таки знает, что решение о расширении альянса принимается с рядом условий, а, главное, общим консенсусом. Пусть даже если все НАТО, весь его бюджет — на 80% это Соединенные Штаты.

Если же быть проще, то можно предположить: ничто в последнее время не сделало больше, чтобы осложнить процесс украинской НАТО-интеграции, чем январское интервью Владимира Зеленского. Глупость легко и, главное, демонстративно забывается, но никогда не прощается в серьезных отношениях.