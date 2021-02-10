Чебоксары, , 06:56 — REGNUM В Чувашии вслед за Чебоксарской ЦРБ в плановый режим работы перешёл ковидный стационар в Новочебоксарске. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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В начале февраля в учреждении прошла санитарная обработка и дезинфекция всех помещений. В настоящее время стационар вернулся к плановому режиму работы. Данное решение было принято с учётом того, что в Новочебоксарске более 50% свободных ковидных коек, говорится в сообщении.

Также уточняется, что пациенты с подозрением на коронавирус будут обследоваться в приоритетном порядке и переводиться в инфекционное отделение.

Отметим, что стационар городской больницы Новочебоксарска был переоборудован для лечения пациентов с коронавирусом в июне 2020 года. За это время медицинскую помощь здесь получили более 5,1 тыс. больных COVID-19 не только из Новочебоксарска, но и других муниципалитетов республики.

Напомним, ранее был возвращён в плановый режим работы стационар Чебоксарской центральной районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии в лабораторно подтверждено 20 234 случая заражения SARS-CoV-2, вылечились 18 366 человек (90,77%), умерли 930 пациентов с коронавирусом.