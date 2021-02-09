Москва, , 19:25 — REGNUM В России открыты 3,5 тысячи пунктов, где можно привиться от COVID-19, сообщил на заседании Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции его председатель Андрей Гурьев.

По его словам, массовая вакцинация в России «стремительно набирает темп», а «доступность вакцины в регионах остаётся наиболее актуальным вопросом».

«Промышленные компании сформировали списки работников, желающих вакцинироваться, и подготовили необходимые условия для проведения вакцинации и защиты трудовых коллективов предприятий», — заверил Андрей Гурьев.

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб отчитался о промышленном освоении зарегистрированных в РФ вакцин против коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день 8,6 млн доз двухфазной вакцины произведено. Около 5,5 млн их них вышли в гражданский оборот. Идут регулярные поставки в субъекты Российской Федерации. В феврале заработает еще одна площадка для производства вакцины на базе предприятия «Р-Фарм», — сказал Сергей Цыб.

Он подчеркнул, что большое значение для организации вакцинации на крупных промышленных предприятиях будет иметь работа региональных распределительных центров и обеспечение условий для хранения вакцины.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев отметил, что в стране развернуто 230 тысяч коек для пациентов с COVID-19 и вызванной им пневмонией — на 50 тысяч больше, чем в ноябре. При этом 33% из них свободны, что в совокупности системой амбулаторной помощи позволяет Минздраву констатировать готовность к распространению «британского» и «южноафриканского» штаммов COVID-19.

«С 1 февраля началась электронная запись на вакцинацию через единый портал государственных услуг, сформирована возможность для обратной связи от каждого гражданина. Мы ведем федеральный регистр вакцинированных, отслеживаем ситуацию по реализации плана вакцинации в регионах», — сказал Олег Гриднев.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова отметила, что в целом по стране отмечается стабилизация эпидемиологического процесса. В то же время из-за продолжения сезонного эпидподъема заболеваемости ОРВИ не исключается новый подъем заболеваемости COVID-19.

«В этой связи важно придерживаться действующих методических документов и санитарных правил. Базовые принципы масочного режима, дистанцирования и обработки рук должны сохраняться, они подтвердили свою эффективность на крупных предприятиях, где удалось сдержать рост заболеваемости», — добавила Елена Ежлова.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора подчеркнула, что ведомство рекомендует в первую очередь прививать людей старше 60 лет, так как именно среди этой возрастной категории выявляется наибольшая летальность и тяжесть заболевания, людей с хроническими заболеваниями, лиц, проживающих в закрытых коллективах организаций социального обслуживания и специализированных учреждений, работников крупных промышленных и градообразующих предприятий и жителей городов-миллионников, где наиболее высока плотность населения.

По словам Елены Ежловой, иммунизация 60% взрослого населения страны должна завершиться до начала осеннего периода сезонного роста заболеваемости.

Генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологиии «Вектор» Ринат Максютов подробно рассказал о вводе в гражданский оборот и применении для массовой вакцинации препарата «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов.

«Исследования подтвердили высочайшую безопасность вакцины, у 100% добровольцев нарабатывались вирус-специфические антитела. По результатам клинических исследований на добровольцах старше 65 лет 1 февраля мы подали пакет документов с отчетом в Минздрав РФ. Иммуногенность в данной группе составила 94%. Ожидаем снятия верхнего возрастного ограничения в инструкции по применению вакцины в ближайшее время», — заявил Ринат Максютов, добавив, что ожидаемый срок сохранения иммунной защиты после вакцинации составляет один календарный год.

В настоящий момент идет процесс масштабирования производства вакцины. В марте планируется выпустить 1,5 млн доз с выходом на 5−10 млн доз в месяц к лету. Ринат Максютов добавил, что хранение и транспортировка вакцины возможны в комфортном диапазоне от +2 до +8 градусов.

По словам генерального директора научного центра «Вектор», разработчики вакцины ожидают, что «ЭпиВакКорона» в ходе практических исследований подтвердит эффективность против «британского» и «южноафриканского» штаммов коронавируса.

Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов отметил необходимость разъяснительной работы о пользе вакцинации в трудовых коллективах промышленных предприятий.

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