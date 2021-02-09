Москва, , 19:24 — REGNUM Политические партии направят своих представителей для обучения наблюдателями по программе Общественной палаты и Ассоциации НОМ. О поддержке программы подготовки наблюдателей и намерении направить своих представителей для обучения сообщили Российский союз молодежи, партия «Зеленые», «Яблоко», ЛДПР, «Новые люди», «Коммунисты России», «Партия Роста» и Партия прямой демократии.

Во вторник, 9 февраля, в Общественной палате России состоялось очередное заседание Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием, в рамках которого была представлена программа обучения наблюдателей, разработанная Общественной палатой совместно Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» и экспертным сообществом.

Участники заседания также обсудили вопросы взаимодействия политических партий и общественных организаций с общественными палатами в регионах в рамках подготовки наблюдателей и наблюдении за выборами.

В обсуждении приняли участие представители как парламентских, так и непарламентских партий.

Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев напомнил, что политические партии активно сотрудничают с общественниками по вопросам организации общественного контроля за выборами, и выразил надежду, что такое же активное участие они примут в обучающей программе по подготовке наблюдателей. «Приглашаю все партии направлять своих наблюдателей для обучения к нам. Мы готовы обучать не только общественных, но и партийных наблюдателей», — объявил он.

Программу обучения наблюдателей представила заместитель председателя Координационного совета, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова. Она сообщила, что обучение стартует с февраля и программа уже сейчас находит большой отклик в регионах. Программа предполагает проведение 56 межрегиональных семинаров с участием экспертов НОМ и партнерских организаций, а также тренеров в сфере коммуникаций. Обучение включает несколько тематических блоков: законодательство о выборах, правовой статус наблюдателей и других участников процесса, виды и формы возможных нарушений, особенности многодневного и дистанционного электронного голосования. Также большое внимание уделяется развитию коммуникативных навыков будущих наблюдателей с помощью тренингов и ролевых игр.

«Мы приглашаем присоединяться к нашей программе также и политические партии, которые разделяют задачи независимого наблюдения, и кто ставит во главу угла легитимность процесса. Благодаря нашей совместной деятельности мы сможем с достоинством преодолеть вызовы, которые перед нами стоят», — сказала Алена Булгакова.

В мероприятии принял участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, отметив, что дляжурналистов очень важно участвовать в наблюдении.

«Наши коллеги по всей стране выполняют вместе с тем свои профессиональные обязанности: следят за выборами и создают медиа-материалы. Очень многие члены Союза обязательно подключатся к выборам», — заявил он.

По словам председателя организации, время проведения журналистского форума «Вся Россия» перенесено специально. «Наш форум пройдёт с 10 по 16 сентября. Мы изменил сроки форума для того, чтобы коллеги — журналисты смогли вернуться в регионы и принять участие в работе по выборам», — сообщил Владимир Соловьёв.

Партии восприняли приглашение подключиться к программе обучения наблюдателей с воодушевлением.

Председатель партии «Родина», депутат Государственной думы России Алексей Журавлев обратил внимание на необходимость не только фиксации, но и профилактики нарушений на выборах, предложив наделить наблюдателей соответствующими функциями. Он выразил опасение в связи с тем, что избирательная кампания будет проходить на фоне «попыток тотального нарушения законодательства» и провокаций и предложил создать «оперативный штаб по предотвращению провокаций на думских выборах».

При этом Алексей Журавлев отметил, что «Родина» поддерживает программу обучения наблюдателей и готова в ней участвовать, направив на обучение своих наблюдателей.

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России». Депутат государственной думы Евгений Ревенко назвал представленную программу «крайне полезной и необходимой».

«Наверняка в сентябре найдутся силы, которые будут пытаться поставить легитимность выборов под сомнение и на наблюдателей от общественных организаций и партий ложится особая ответственность. Нужно очень качественно их подготовить, чтобы ни у кого не было сомнений в чистоте голосования», — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко, представлявшая на заседании «Справедливую Россию» отметила, что хотя у партии есть собственная система подготовки наблюдателей, представители «Справедливой России» примут участие в обучении. Она также обозначила необходимость привлечь к участию в наблюдении за выборами не только людей старшего возраста, но и молодежь.

«Нужно вывести молодых людей, чтобы показать, что выборы у нас четные и чтобы они стали нашими союзниками», — заявила она.

Елена Драпеко также выразила убежденность в том, что наблюдатели должны действовать строго в рамках правового поля и не подменять собой народных дружинников.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод сообщил, что в регионах активно создаются общественные штабы по наблюдению за выборами и на этих площадках будут работать различные политические силы «чтобы обеспечить максимальную гласность и чистоту процесса».

«Мы должны задать для предстоящих выборов самые высокие стандарты качества, законности, легитимности и поставить заслон фальсификаторам, в том числе со стороны самой системы — местных бюрократов, которые захотят что-то улучшить, что-то приписать», — заявил Александр Брод, выразив надежду на то, что таким нарушениям представители политических партий будут противостоять совместно с общественниками.

«Мы должны стремиться сделать выборы более качественными, чтобы во власть пришли новые люди, которые будут развивать экономику и социальную сферу. В обществе созрел запрос на качественные изменения, на что уже указывал Президент, и мы работаем на то, чтобы граждане могли в полной мере реализовать свои права в сфере публичной политики», — резюмировал Александр Брод.

О поддержке программы подготовки наблюдателей и намерении направить своих представителей для обучения сообщили Российский союз молодежи, партия «Зеленые», «Яблоко», ЛДПР, «Новые люди», «Коммунисты России», «Партия Роста» и Партия прямой демократии. При этом представители партий выступили с рядом предложений.

Так, генеральный секретарь партии Прямой демократии Олег Артамонов выразил готовность разработать методичку по наблюдению за электронным голосованием.

«Мы представим её всем желающим, как для дополнения и уточнения, так и для использования. Практика использования ДЭГ будет, и мы считаем, что наблюдатели должны наращивать свои компетенции в этом вопросе», — заявил он.

Руководительюридического отдела партии «Новые люди» Нина Фаустова выступила с предложением создать банк «лучших практик» наблюдателей, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Елена Дубровина призвала не привлекать членов избирательных комиссий к обучению наблюдателей. По ее мнению, наблюдатели должны взаимодействовать с ними только тогда, когда оспаривают их действия.

В свою очередь член Центрального совета партии «Зеленые» Алексей Гусенко предложил рассмотреть возможность допуска к наблюдению за выборами молодых граждан от 16 лет.