Кострома, , 19:42 — REGNUM Обновленный генеральный план Костромы предусматривает наличие третьего моста через реку Волгу. Об этом на совместном заседании комиссий по развитию городского хозяйства и по экономике и финансам думы города Костромы сообщила заместитель главы администрации города Ольга Воронина.

Единственный на данный момент автопешеходный мост в Костроме © Наталья Диева

Общественности и депутатам новый генеральный план, составленный с учётом представленных «заинтересованными лицами» предложений, покажут в июне 2021 года. Сейчас проект находится на стадии согласования.

Генеральный план — проектный документ, разрабатывающийся с перспективой на десятилетия вперёд. Место для третьего моста в нём рассчитано с учётом потребностей Костромы, разделённой рекой на два берега. Сейчас в Костроме имеется только один мост через Волгу, вторую автопешеходную переправу в областном центре планируют возвести к 2026 году. Речи о конкретных сроках возведения и финансирования строительства третьего моста пока не идёт.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй костромской мост через Волгу обещают построить к 2026 году