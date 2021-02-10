Флорида, США, , 08:38 — REGNUM Сосед экс-президента США Дональда Трампа хочет выселить его из резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде из-за страха, что персона Трампа отпугнет покупателей недвижимости, и цены на жилье упадут. Об этом 9 февраля пишет Associated Press.

Власти Флориды получили письмо от адвоката, который представляет интересы проживающего в районе Мар-а-Лаго человека, с требованиями о том, чтобы Трампу запретили постоянно находиться в резиденции. Анонимный сосед уверен, что из-за Трампа цены на недвижимость в районе сильно упадут.

Несмотря на данный инцидент, Трамп набрал достаточно много голосов на ноябрьских выборах среди своих соседей — 62% населения Мар-а-Лаго проголосовали за Трампа.

Как писал ранее ИА REGNUM, бывший президент США Дональд Трамп прилетел во Флориду незадолго до начала инаугурации избранного президента Джо Байдена. Там его встретили с плакатами «Все еще мой президент» и «Трамп выиграл». Об этом 20 января передает BBC.

Трамп провел свои последние минуты в роли президента США внутри Мар-а-Лаго — частной резиденции во Флориде, принадлежащей самому Трампу.

Напомним, что после захвата Капитолия 6 января 2021 года Трампа обвинили в подстрекательствах к мятежу. Это привело к тому, что государственные деятели объявили Трампу импичмент, призвав его к отставке.