Стокгольм, , 19:58 — REGNUM Только половина мест в поездах и автобусах дальнего следования Швеции должна быть доступна для бронирования. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Швеции Томас Энерот.

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«В преддверии приближающихся спортивных праздников и недель пасхальных каникул ожидается увеличение междугороднего трафика, и поэтому мы хотим дать важный сигнал о том, что мы уменьшаем риск скопления людей в поездах дальнего следования», — заявил министр Энерот.

Предложение правительство распространяется только на те рейсы, пункт прибытия которых превышает 150 км от места отправления. Меры вступят в силу 14 февраля и продлятся до 31 мая.

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