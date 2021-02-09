Казань, , 18:55 — REGNUM В Татарии упрощают предоставление льготы по транспортному налогу. На заседании бюджетного комитета Госсовета РТ 9 февраля одобрен законопроект, устанавливающий беззаявительный порядок предоставления физлицам льготы по транспортному налогу на основании сведений, полученных у уполномоченных органов. Изменения позволят льготной категории граждан воспользоваться правом на налоговую льготу без посещения налогового органа. В случае, если транспортных средств несколько, налоговая льгота предоставляется в отношении транспортного средства с максимальной суммой исчисленного налога.

В Татарии по итогам 2019 года количество льготников составило более 19 тыс. человек, из них порядка 2 тыс. имеют более одного транспортного средства.

Льготами по транспортному налогу могут воспользоваться граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, участники, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, имеющих в собственности автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии размер имущественных налогов за 2019 год составил 7,9 млрд рублей. Наибольшую долю в структуре имущественных налогов занимает транспортный, после его оплаты в бюджет должно было поступить 4,4 млрд рублей.

Читайте также: Жители Татарии не заплатили налогов на имущество почти на 2 млрд рублей