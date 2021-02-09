Челябинск, , 18:46 — REGNUM В Челябинской области за декабрь 2020 года скончались 602 пациента, у которых причиной смерти мог стать коронавирус. Эти данные приводит Росстат.

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Из них причиной гибели 501 пациента стал COVID-19. Ещё у 101 вирус не идентифицирован, но имеется подозрение, что он был и повлиял на состояние здоровья.

Ещё у 648 граждан COVID-19 не стал основной причиной смерти. При этом у 94-х он оказал влияние на развитие смертельных осложнений, отмечают в Росстате.