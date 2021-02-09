Ижевск, , 18:37 — REGNUM В Удмуртии планируется дополнительных сократить число инфекционных коек, которые доступны для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямого эфира на своей странице в социальных сетях.

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

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С 15 февраля будет сокращена часть коек в Воткинской, Киясовской, Балезинской больницах и ГКБ №2 в Ижевске. Указанные койко-места будут обслуживать неинфекционных пациентов. Однако Бречалов добавил, что это будет сделано в том случае, если динамика ежедневного прироста зараженных коронавирусом не ухудшится.

Коечный фонд ковидных госпиталей в республике будет составлять 1621 место. Сейчас в республике свободны 982 койки, или 49%.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе планируют сделать масочный режим рекомендательным. Детские сады самостоятельно примут решение о проведении утренников, посвященных 23 февраля и 8 марта, с участием родителей. Кроме того, в республике разрешат проведение спортивных мероприятий для всех граждан, исключая жителей Удмуртии старше 65 лет, при наполняемости спортивных залов не выше 50%.