Ижевск, , 18:28 — REGNUM В Удмуртии с 12 февраля планируют снять ряд ограничений, действовавших для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил в ходе прямого эфира в социальных сетях глава республики Александр Бречалов.

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Так, снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров и других театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений. Разрешается проведение массовых спортивных мероприятий для жителей республики всех возрастов, исключая граждан старше 65 лет. Однако наполняемость спортивных залов не может превышать 50%.

Кроме того, на церемонии бракосочетания теперь могут присутствовать до 20 гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 февраля масочный режим в республике вновь будет носить рекомендательный характер. Кроме того, детские сады самостоятельно примут решение о формате проведения утренников, посвященных 23 февраля и 8 марта — с участием родителей или без присутствия родственников.

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