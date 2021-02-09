Ижевск, , 18:23 — REGNUM В Удмуртии с 12 февраля масочный режим вновь будет носить рекомендательный характер. Об этом заявил в ходе прямого эфира в социальных сетях глава республики Александр Бречалов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Кроме того, детские сады самостоятельно примут решение о формате проведения утренников, посвященных 23 февраля и 8 марта, — с участием родителей или без присутствия родственников.

«Я понимаю, насколько это важно для детей и родителей. Самое главное — текущая ситуация позволяет нам совместно с управлением Роспотребнадзора по Удмуртии такое решение принять», — сказал Бречалов.

Решение о возобновлении работы дополнительных секций и кружков детские сады также примут самостоятельно вместе с родителями.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательный масочный режим действовал в республике с 30 апреля. С 13 июля режим ношения масок стал рекомендательным.

Повторно обязательной защита органов дыхания стала 11 сентября.

Читайте также: В Удмуртии вновь вводится обязательный масочный режим