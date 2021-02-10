Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Десятки борющихся за права человека американских организаций призвали президента США Джо Байдена отменить закон о смертной казни, до сих пор действующий в некоторых штатах. Об этом 9 февраля пишет Associated Press.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Такая организация как Американский союз защиты гражданских свобод и еще 80 других отправили письмо Байдену утром 9 февраля, в котором призвали президента действовать незамедлительно.

Джо Байден является первым действующим президентом США, открыто выступившим против смертной казни. Еще во время президентской кампании он обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне.

Напомним, что штаты остаются единственной страной западной демократии, которая все еще не отменила смертную казнь. И хотя на федеральном уровне до 2020 года такому наказанию никого не подвергали вот уже 17 лет, на уровне штатов смертную казнь до сих пор применяют.

При экс-президенте Дональде Трампе смертная казнь была введена и на федеральном уровне. Трамп заговорило необходимости применения высшей меры наказания после терактов в Дейтоне и Эль-Пасо.