Сыктывкар, , 18:21 — REGNUM В Коми растет заболеваемость ОРВИ — за неделю за медицинской помощью с симптомами заболевания обратились 8179 человек, среди которых 4630 — дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

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Более половины заболевших — 56,6% — дети в возрасте до 14 лет, 43,4% — взрослое население.

Из-за роста заболеваемости полностью приостановлена работа трех детских садов, частично приостановлен учебный процесс в 17 классах девяти школ, воспитательный — в 24 группах 14 детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 130 заболевших COVID-19.