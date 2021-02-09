Тула, , 18:01 — REGNUM Встречу с 13-летним туляком Иваном и его отцом Сергеем Зиминым провёл губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Алексей Дюмин лично поблагодарил подростка за смелый поступок, его родителей он поблагодарил за правильное воспитание сына.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился со школьником, спасшим жизнь человека Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Тульская область гордится, что у неё есть такие ребята, которые не оставят человека в беде. Хочу пожелать, чтобы у нас в регионе и в целом по стране было поменьше чрезвычайных ситуаций и как можно больше таких неравнодушных людей, как ты, Иван. Спасибо тебе, ты настоящий мужик!» — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона вручил Ивану благодарность и компьютер в подарок. Также губернатор подарил подростку свой берет командира Сил специальных операций РФ. Сам Иван намерен в будущем связать свою жизнь с военной профессией, как и его отец.

«Это очень ценная для меня вещь. Силы специальных операций — это подразделение, где служат отважные воины, настоящие мужчины, которые спасают нас от международного терроризма. Это не просто головной убор, это символ мужества, героизма и отваги», — отметил Алексей Дюмин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января тульский семиклассник на горнолыжном курорте «Красная Поляна» спас сноубордиста, попавшего в снежную яму. Мальчик очистил лицо сноубордиста от снега, чтобы тот смог дышать, и позвал на помощь.