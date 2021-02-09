Москва, , 17:59 — REGNUM Роскомнадзор начал бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещённую информацию в сети. Об этом сообщает 9 февраля пресс-служба ведомства.

Отмечается, что новый цифровой инструмент призван способствовать более оперативному удалению запрещённой информации из интернета, а также повысить «эффективность защиты интернет-пользователей от социально опасного контента».

«Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы её рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов», — сообщают в Роскомнадзоре.

Приложение дополнит канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года было получено уже более 2,7 млн сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство, добавили в ведомстве.

Сообщается, что бета-версию приложения в настоящее время уже можно скачать вApp Store иGoogle Play.