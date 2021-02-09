Москва, , 17:51 — REGNUM Координатор региональных штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков анонсировал акцию «Любовь сильнее страха». Он призвал россиян вечером 14 февраля, в День святого Валентина, выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так несколько минут. Предыдущие акции сторонников Алексея Навального в 2021 году проходили в центральных частях городов в виде прогулок и стихийных митингов.

История с «фонариками» — слабая попытка оппозиции повторить те мероприятия, которые были очень популярны на пике «самоизоляции», весной 2020 года — «Свеча памяти», общенациональное исполнение песни «День Победы» после Минуты молчания, считает член Общественной Палаты Российской Федерации (ОП РФ), директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Эти акции в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне получили очень широкую общественную поддержку. Сейчас, со стороны оппозиции, со стороны Леонида Волкова — это слабая попытка повторить эту практику. При этом все это смотрится довольно негативно после всех оскорблений, которым подвергались ветераны, по сравнению с теми нападками на нашу историческую память, в том числе и со стороны самого Леонида Волкова. Слабая попытка повторить нечто подобное, и она им не удастся», — рассказал Максим Григорьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.